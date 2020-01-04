Başkan Ataç'tan geçmiş olsun ziyaretleri - Son Dakika
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Başkan Ataç'tan geçmiş olsun ziyaretleri

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehirli vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretlerini sürdürüyor.

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehirli vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretlerini sürdürüyor.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehirli vatandaşları zor günlerinde yalnız bırakmıyor. Başkan Ataç bu kapsamda Çukurhisar Mahallesi'nde geçmiş olsun ziyaretleri gerçekleştirdi. İlk olarak rahatsızlığından dolayı evinde istirahat eden Enver Koçak'ı ziyaret eden Başkan Ataç, burada Koçak'ın sağlık durumu hakkında ailesinden bilgiler aldı. Koçak ile de sohbet eden Başkan Ataç, acil şifalar diledikten sonra evden ayrıldı.


Başkan Ataç'ın bir sonraki durağı ise Hisar Mahalle Muhtarı Halil Karakaş'ın evi oldu. Başkan Ataç burada ise geçirdiği trafik kazasından dolayı Muhtar Karakaş'ın oğlu Doğukan Karakaş'a geçmiş olsun dileklerini iletti.


Başkan Ataç, "Eskişehirli hemşehrilerimizin zor zamanlarında yanlarında olmaya gayret ediyorum. Tepebaşı ailesi olarak kötü günlerde de bir aradayız. Tüm hastalarımıza acil şifalar, sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.


Tepebaşı Belediye Meclis üyesi Hasan Hüseyin Bolat ile birlikte Başkan Ataç'ı evlerinde ağırlayan Çukurhisarlılar da ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:11 Kaynak: İHA
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