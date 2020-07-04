Başkan Ataç'tan genç heykeltıraşlara ziyaret - Son Dakika

Başkan Ataç'tan genç heykeltıraşlara ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, heykeltıraşlar Osman Tetik ve Onur Ata ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, heykeltıraşlar Osman Tetik ve Onur Ata ile bir araya geldi.

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesinde faaliyet gösteren işyerlerine gerçekleştirdiği ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak Başkan Ataç, Osman Tetik ve Onur Ata ortaklığıyla Baksan Sanayi Sitesi'nde faaliyetlerine devam eden Onos Sanat ve Tasarım Atölyesi'ni ziyaret etti. Atölye hakkında heykeltıraşlardan bilgi alan Ataç, Türkiye'de sanat alanında çalışan gençlere çok fazla ihtiyaç olduğunu söyledi. Tetik ve Ata'nın farklı işler yaptığına değinen Başkan Ataç, "Heykel bölümü mezunu kardeşlerimiz öğrencilik dönemlerinde bizim Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda asistan olarak bulundular. Birlikte çok güzel anılarımız var. Şimdi ise çalışmalarını kurdukları heykel atölyesinde sürdürüyor, farklı işlere imza atıyorlar. Genelde heykeller statiktir, yani durur ama arkadaşlarımız çalışmalarında heykellere robot hürriyeti veriyorlar. Yani onların seslendirilmesini ve hareket etmesini sağlıyorlar. Gerçekten görülmeye değer ve çok önemli işler. Ben iki genç kardeşimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.


Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Osman Tetik ve Onur Ata ise, Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti.


Ziyaret, Başkan Ataç'ın heykeltıraşlara temsili siftah parası vermesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Ataç'tan genç heykeltıraşlara ziyaret - Son Dakika

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