Başkan Ataç'tan "Gynaika; Toprak - Aşk - Bereket" sergisine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ataç'tan 'Gynaika; Toprak - Aşk - Bereket' sergisine ziyaret - Son Dakika

Başkan Ataç'tan "Gynaika; Toprak - Aşk - Bereket" sergisine ziyaret

6 saat önce

"Gynaika; Toprak-Aşk-Bereket" Seramik Grup Sergisini ziyaret eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Tepebaşı, sanatın her dalına mükemmel bir şekilde ev sahipliği yapıyor.

Başkan Ataç'tan

"Gynaika; Toprak-Aşk-Bereket" Seramik Grup Sergisini ziyaret eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Tepebaşı, sanatın her dalına mükemmel bir şekilde ev sahipliği yapıyor. Kentimiz, sanat ile güzel" dedi.


Seramik sanatçısı Prof. Zehra Çobanlı ile birlikte seramik çalışmalarında bulunan 9 kadın sanatçının eserlerinden oluşan sergiyi gezerek eserleri inceleyen Başkan Ataç, kadın sanatçıları ve Çobanlı'yı tebrik etti. Sanatın kent yaşamındaki önemine değinen Başkan Ataç, "Tepebaşı'nda her türlü sanatın gelişmesi için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Müzikten heykele, resimden tiyatroya kadar her türlü sanat dalında kentimiz örnek bir noktada. Tepebaşı, sanatın her dalına mükemmel bir şekilde ev sahipliği yapıyor. Kentimiz, sanat ile güzel. Bu güzel sergiler ile de sanata olan sevgi ve ilgi giderek artıyor. Bugün de kadın sanatçılarımızın seramik eserlerini gördük, kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.


Seramik sanatçısı kadınlar da Başkan Ataç'a ziyareti ve sanata verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:08 Kaynak: İHA
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