Başkan Ataç'tan Hanımeli Sokak ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ataç'tan Hanımeli Sokak ziyareti - Son Dakika

Başkan Ataç'tan Hanımeli Sokak ziyareti

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sergilenen birbirinden farklı ve özel ürünler ile kente renk katmaya devam eden Hanımeli Sokak sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Ataç'tan Hanımeli Sokak ziyareti, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sergilenen birbirinden farklı ve özel ürünler ile kente renk katmaya devam eden Hanımeli Sokak sakinleriyle bir araya geldi.


Tepebaşı Belediyesi'nin, kadınların emeğini kazanca dönüştürülebilmesi adına hizmete sunduğu Hanımeli Sokak, el emeği ürünler ile Eskişehir halkını bir araya getirmeyi sürdürüyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Hanımeli Sokak'ta stant açan kadınları ziyaret etti. Tek tek stantları gezerek üretici kadınlarla sohbet eden Başkan Ataç, bol kazançlar diledi. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ataç, "Kadınlarımıza verdiğimiz sözü tutarak hizmete sunduğumuz Hanımeli Sokak, Mart 2016'dan bu yana kentimize farklı bir renk katıyor. Sokağın adını 'Hanımeli' koyduk ki kadının eli değsin, güzel olsun istedik. Kadının yüzü güldüğünde eşinin ve çocuklarının da yüzü güler diye düşündük. Geldiğimiz noktada ise hakikaten de hayata geçirdiğimiz projede amacımıza ulaştığımızı gördük. Ayrıca Hanımeli Sokak'ımız giderek büyümeyi de sürdürüyor. Bilindiği üzere artık salı ve perşembe günleri Kadın Üretici Ürün Satış Noktamız da burada vatandaşlarımızla buluşuyor. Eskişehirlilerin Hanımeli Sokak'ını sevmesi ve yoğun ilgi göstermesi bizleri ayrıca memnun ediyor. Ben de bugün sokakta el emeği ürünlerini Eskişehirlilerle buluşturan kadınlarımızla bir araya geldim. Onların memnuniyeti görmek ise bizleri daha da mutlu etti" dedi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:43 Kaynak: İHA
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