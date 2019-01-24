Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç'tan Hastalara Ziyaret

Başkan Ataç'tan Hastalara Ziyaret

1 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek acil şifalar diledi.

Başkan Ataç'tan Hastalara Ziyaret, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek acil şifalar diledi.

Tedavi gören hastaların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi alan Ataç, hastalarla görüştü ve iyi temennilerde bulundu. Polikliniklerde bulunan Eskişehirlilerle de selamlaşan Başkan Ataç, hastanede bulunan vatandaşlara da sağlıklı günler diledi.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Gülşen Yılmaz'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Ataç, Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Ataç daha sonra hastanede tedavi gören diğer vatandaşlara da acil şifalar temennisinde bulundu.

Hastanede Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'la birebir görüşme fırsatı yakalayan vatandaşlar da Başkan Ataç'ın ziyaretinden ötürü memnuniyetlerini belirterek teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:07 Kaynak: İHA

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yunus Emre Devlet Hastanesi, Yaşam
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