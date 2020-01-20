Başkan Ataç'tan Hayrettin Karaca mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ataç'tan Hayrettin Karaca mesajı - Son Dakika

Başkan Ataç'tan Hayrettin Karaca mesajı

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, hayatını kaybeden TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca için bir taziye mesajı yayımladı.

Başkan Ataç'tan Hayrettin Karaca mesajı, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, hayatını kaybeden TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca için bir taziye mesajı yayımladı.


Hayrettin Karaca'nın hayatını kaybetmesi üzerine mesaj yayımlayan Ataç,şu ifadelere yer verdi:


"Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın (TEMA) Kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın vefat haberini derin bir üzüntü ile almış bulunuyorum. Karaca, doğa sevgisiyle tüm insanlığa örnek bir kişilik olmak ile birlikte benim de çok sevdiğim bir büyüğüm idi. Karaca'nın adını kentimizin en güzide alanlarından biri olan "Toprak Dede Hayrettin Karaca" parkında, 2011 yılında yaptığımız açılıştan bugüne zaten yaşatıyorduk. Kendisini doğa sevgisinin yanı sıra örnek kişiliği ve güleryüzü ile hatırlayacağız. Bu duygular ile birlikte Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Orman Kahramanı" seçilen 'Toprak Dede'ye Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine ise başsağlığı dileklerimi sunuyorum." - ESKİŞEHİR

Hayrettin Karaca, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

IMF'den dikkat çeken Türkiye yorumu: Düzelme süreci devam ediyor
Akşener anket sonuçlarını açıkladı: Vatandaşımızın yüzde 64'ü parlamenter sisteme dönmek istiyor AB'den küstah sözler: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi hazırlıyoruz Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı gerçekleşti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 22:11:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Ataç'tan Hayrettin Karaca mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]