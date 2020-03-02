Başkan Ataç'tan İl Sağlık Müdürü Bilge'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Ataç'tan İl Sağlık Müdürü Bilge'ye ziyaret - Son Dakika

Başkan Ataç'tan İl Sağlık Müdürü Bilge'ye ziyaret

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge'yi ziyaret etti.

Başkan Ataç'tan İl Sağlık Müdürü Bilge'ye ziyaret, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge'yi ziyaret etti.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentteki kamu kurumlarının yöneticileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Başkan Ataç, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge'yi makamında ziyaret etti. Başkan Ataç ve Bilge ziyaret esnasında, sağlık alanında kentte gerçekleştirilen çalışmalar hakkında sohbet gerçekleştirdi.


Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Ataç, misafirperverliğinden ötürü Bilge'ye teşekkür ederek, kendisine ve personellerine çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Sağlık Müdürü Bilge de, "İlimizin sağlıkla ilgili birçok konusunu konuşma ve değerlendirme fırsatı bulduk. Ben Sayın Ahmet Ataç'a ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:29 Kaynak: İHA
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