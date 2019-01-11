Başkan Ataç'tan İstihdam Edilen Gence Ziyaret
1 saat önce
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Engelliler Montaj Atölyesinde aldığı eğitimlerin ardından Organize Sanayi Bölgesinde istihdam edilen Semih Yetiş ve ailesini evinde ziyaret etti.
Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, Engelliler Montaj Atölyesinde aldığı eğitimlerin ardından Organize Sanayi Bölgesinde istihdam edilen Semih Yetiş ve ailesini evinde ziyaret etti.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Engelliler Montaj Atölyesinde aldığı eğitimlerin ardından Organize Sanayi Bölgesinde istihdam edilen gençleri ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan Ataç son olarak Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Sipil Plastik
'te iş başı yapan Semih ve ailesini ziyaret etti. Tunalı Mahallesinde ikamet eden ailenin yakınlarının da bulunduğu ziyarette Semih'in anne ve babası İlhan ile Nergis Yetiş, Başkan Ataç'a engelli bireylere yönelik çalışma ve hizmetlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.
Semih'in gösterdiği azim ile iş sahibi olmasında ailesinin de büyük katkıları olduğuna değinen Başkan Ataç ise "Bizim gençlerimiz son derece çalışkan ve azimli. Semih de belediyemiz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda bu azmini kanıtladı. Çalışkanlığı ile kendisini geliştirdi ve şimdi fabrikada çalışıyor, para kazanıyor. Semih diğer arkadaşları ile birlikte örnek bir gencimiz. Onlara verdiğimiz hiçbir emek boşa gitmedi. Semih ve arkadaşları; Tepebaşı'nda insana ne kadar değer verildiğini, imkan sağlandığında engelli gençlerimizin neler yapabileceklerini herkese ispatladı. Semih'in kendisini bu denli geliştirmesinde ailesinin de büyük destekleri oldu, bizlere güvendiniz. Size de çok teşekkür ediyorum. Onları yeni iş yerlerinde de takip etmeyi sürdürüyoruz. İstihdam edilen ne kadar gencimiz varsa, hepsi iş arkadaşları tarafından çok seviliyor, disiplinli bir şekilde çalışıyorlar. Tüm gençlerimizi bir kez daha can-ı yürekten kutluyorum, onlar ile gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.
Başkan Ataç'ın Yetiş ailesine ziyareti, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:53 Kaynak: İHA
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