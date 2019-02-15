Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç'tan Kahraman Personele Tebrik

Başkan Ataç'tan Kahraman Personele Tebrik

1 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Porsuk Çayı'na atlayan bir kadını kurtaran belediye personeli Serkan Savaş'ı tebrik etti.

Başkan Ataç'tan Kahraman Personele Tebrik, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Porsuk Çayı'na atlayan bir kadını kurtaran belediye personeli Serkan Savaş'ı tebrik etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, geçen günlerde Porsuk Çayı'nda hayatına son vermek isteyen bir kadını boğulmaktan kurtaran Tepebaşı Belediyesi personeli Serkan Savaş'ı makamında misafir etti. Buluşmada yaşanan olayı Başkan Ataç'a anlatan Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde şoför olarak görev yapan Serkan Savaş, "Olay, ailem ile birlikte Porsuk Bulvarı'nda gezintiye çıktığımızda meydana geldi. Bir kadının Porsuk'a atladığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu fark ettim. Bir saniye bile düşünmeden kadını kurtarabilmek için köprü üzerinden Porsuk'a atladım ve kadını kenara çektim. Gezi botlarından bir tanesi gelerek beni ve kadını yukarı aldı" diye konuştu.

Su içinde yaşam savaşı veren kadını kurtaran Savaş'tan, gösterdiği örnek davranışı dinleyen Başkan Ataç da "Serkan arkadaşımız, gerçekten herkesin örnek alması gereken bir davranış gösterdi ve bizleri cesareti ile gururlandırdı. Sevgili Serkan'ın gösterdiği duyarlılığın öneminin arttığı bir süreçten geçiyoruz. Çalışma arkadaşlarım ile bir kez daha iftihar etmiş olmanın sevincini yaşıyorum, kendisini içtenlikle tebrik ediyorum" dedi.

Temizlik İşleri Müdürü Alev Kulaç'ın da bulunduğu buluşma, çektirilen fotoğraf ile sona erdi - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:33 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sardalyanın 10 Liraya Düştüğünü Görenler, Balıkçı Tezgahlarına Akın Etti Rus Sberbank, Denizbank'ı Yılın İlk Çeyreğinde Satmayı Planlıyor

Dusko Tosic'in Eşi Jelena Karleusa, Uygunsuz Görüntülerini Yayınlayan Sırp Basınına Savaş Açtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 18:46:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç'tan Kahraman Personele Tebrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]