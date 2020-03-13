Başkan Ataç'tan koronavirüs açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ataç'tan koronavirüs açıklaması - Son Dakika

Başkan Ataç'tan koronavirüs açıklaması

6 saat önce

Eskişehir'de alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Gerekli tedbirleri aldık.

Başkan Ataç'tan koronavirüs açıklaması, System.String[]

Eskişehir'de alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Gerekli tedbirleri aldık. Sağduyu ile hareket ettiğimiz takdirde ve alınan önlemler neticesinde bu süreci sorunsuz biçimde geçireceğimize inanıyorum" dedi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, belediye tarafından koronavirüs tehlikesine karşı alınan tedbirlere ilişkin bir açıklama yaptı. Ataç, koronavirüsle ilgili gerekli tedbirlerin alındığın ifade ederek, vatandaşların sağduyu ve birliktelik içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Başkan Ataç yaptığı açıklamada, "Tepebaşı Belediyesi olarak koronavirüsün ülkemizde belirlenmesinin ardından, sorumluluk alanımızda gerekli tedbirleri hızla aldık. Bu kapsamda vatandaşlarımızın sıklıkla geldiği belediyemiz hizmet binası ve bağlı merkezlerimiz dezenfekte edilerek ilaçlandı. Ekiplerimiz ayrıca vatandaşlarımızın ulaşımında kullandığımız araçlarda da düzenli biçimde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. Öte yandan 'Önce sağlık' ilkesi ile belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilecek tüm etkinliklerimizin ertelenmesine karar verdik. İlçemiz genelinde gerçekleştirdiğimiz tedbir amaçlı dezenfekte çalışmaları, Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, özellikle virüsid, bakterisid ve fungisidlere karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilaçları ile belirlenen program çerçevesinde sorunsuz biçimde devam ediyor. Bir hekim olarak, yaptığımız bu çalışmalar ile birlikte vatandaşlarımızın da soğukkanlılık ile hareket etmesinin ve bireysel olarak hijyen kurallarına uymalarının büyük önem taşıdığını belirtmeliyim. Herhangi bir şekilde paniğe kapılmadan, bilim insanlarınca ve yetkili sağlık kurumları tarafından belirtilen tavsiyeleri göz önünde bulundurmamız gerektiğini de ayrıca hatırlatmak isterim. Sağduyu ile hareket ettiğimiz takdirde ve alınan önlemler neticesinde bu süreci sorunsuz biçimde geçireceğimize inanıyor, tüm hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:11 Kaynak: İHA
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