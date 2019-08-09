Başkan Ataç'tan Kurban Bayramı mesajı
38 dakika önce
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Tepebaşı Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:29 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, Kurban Bayramı
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Ataç, mesajında, "Bayramlar, kırgınlıkların giderildiği, barış, hoşgörü, yardımlaşma gibi değerlerin hayata geçirildiği önemli günlerdir. Ulusal bayramlarımız gibi dini bayramlarımız da barış içinde yaşama arzumuzu ortaya koymak için bize güzel bir fırsat verir. Ülkemiz ekonomik olarak zor günlerden geçiyor. İşsizlik ve enflasyon yurttaşlarımızı kuşatmış durumda. İçinde bulunduğumuz olumsuz ekonomik koşullarda yardımlaşmaya her zamankinden çok ihtiyacımız var. Kurban Bayramı'nda olanağı olan her yurttaşımızın geçim sıkıntısı çeken, zor durumdaki yurttaşlarımızın yanında olması, sıkıntılarını aşmada destekçileri olması gerekir. Tüm yurttaşlarımızın, Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini, yoksulluğun son bulmasını diliyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR
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