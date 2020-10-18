Başkan Ataç'tan Muhtarlar Günü mesajı - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında muhtarların halkın sorunlarının çözümünde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Başkan Ataç, "Muhtarlarımız, demokrasimizin en önemli unsurlarından biri olduğu gibi vatandaşlarımız ile devlet arasında önemli bir köprü görevi üstlenirler. Halkımızın iyi ve kötü gününde her zaman yanında olan muhtarlarımız, bir yandan da istek, şikayet ve önerileri yetkili makamlara ileterek çözüme kavuşması noktasında kilit bir rol oynarlar. Tepebaşı'nda sağlık ve huzur içinde, insanımızın ihtiyaçlarını karşılamak için muhtarlarımızla uyum içinde görev yapıyoruz. Tepebaşı'nın bugün geldiği noktada dünyaca örnek alınan bir ilçe haline gelmesinde bu uyumun büyük katkısı var. Mahallelerimizdeki, sokaklarımızdaki sorunları birlikte gidermeye omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. En büyük dileğimiz gece gündüz demeden halkımızla birlikte olan muhtarlarımızın yaşadıkları tüm sorunların en kısa sürede çözülmesi. Demokrasimizin vazgeçilmez parçalarından olan değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Kenti ve kırsalıyla daha yaşanılabilir bir Tepebaşı için hep birlikte çalışmaya, Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğiz. Aramızdan ayrılan muhtarlarımızı da rahmetle anıyor, tüm muhtarlarımıza esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR