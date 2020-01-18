Başkan Ataç'tan Rahşan Ecevit mesajı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Ataç'tan Rahşan Ecevit mesajı - Son Dakika

Başkan Ataç'tan Rahşan Ecevit mesajı

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) bir süredir tedavi gören eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit'in hayatını kaybetmesinin ardından bir taziye mesajı paylaştı.

Başkan Ataç'tan Rahşan Ecevit mesajı, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) bir süredir tedavi gören eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit'in hayatını kaybetmesinin ardından bir taziye mesajı paylaştı.


Başkan Ataç'ın mesajıda; "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli siyasi isimlerinden Bülent Ecevit'in kıymetli hayat arkadaşı Rahşan Ecevit'in kaybını, üzüntü ile öğrendim. Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu ve ilk başkanı olan Rahşan Ecevit, Türk siyasetine büyük hizmetleri olan, yön veren Bülent Ecevit'in daima yanında ve yardımcısı olmuştu. Ben de kendilerinin 1999 yılındaki daveti ile aynı çatı altında belediye başkanlığı yapma şerefine eriştiğim, mütevazı kişiliği ile Türk halkının gönlünde yer etmiş Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rahşan ve Bülent Ecevit'i saygı ile anıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:38 Kaynak: İHA
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