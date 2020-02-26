Başkan Ataç'tan Regaip Kandili mesajı - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.



Başkan Ataç'ın mesajı şu şekilde:



"Dostluk, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularımızın daha da yoğun yaşandığı, üç ayların ve Regaip Kandili'nin tüm Müslüman alemi ile birlikte Eskişehir'imize hayırlı olmasını diliyorum. Bu duygular ile tüm hemşehrilerimin kandilini kutluyor; ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa esenlikler, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." - ESKİŞEHİR