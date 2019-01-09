Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç'tan Tübitak'a Ziyaret

Başkan Ataç'tan Tübitak'a Ziyaret

1 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Ataç'tan Tübitak'a Ziyaret, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal'ı makamında ziyaret etti.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş ve Fikriye Güven Zaptiye'nin de bulunduğu ziyarette Başkan Ataç; Tepebaşı Belediyesi'nin Remourban - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi, teknoloji yatırımları ve sosyal girişimcilik çalışmaları gibi konularda Mandal'a bilgiler verdi. Buluşmada ayrıca Tepebaşı Belediyesi ile TÜBİTAK arasında geliştirilebilecek ortak projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:37 Kaynak: İHA

Türkiye, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel
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