Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç, tekvandocularla buluştu
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Başkan Ataç, tekvandocularla buluştu

59 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sarar Spor Kulübü Başkanı Alaattin Çoban ve tekvandocular ile bir araya geldi.

Başkan Ataç, tekvandocularla buluştu, System.String[]
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın spor kulüpleri ile temasları devam ediyor. Başkan Ataç, son olarak Sarar Spor Kulübü Başkanı Alaattin Çoban ve tekvandocular ile bir araya geldi. Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada, Başkan Ataç ve Çoban, sporcular ile sohbet etti. Alaattin Çoban burada Başkan Ataç'a spora verdiği desteklerden ve kullanımlarına sunulan tesislerden ötürü teşekkür ederek dobok (tekvando elbisesi) takdim etti.

Başkan Ataç da sporun gençler ve geleceğimiz açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, Çoban'a kulüp faaliyetlerinde başarılar diledi.

Öte yandan buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR
Ahmet Ataç, Tepebaşı, Sarar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:31 Kaynak: İHA
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