Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç, " Tepebaşı İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Başkan Ataç, " Tepebaşı İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz"

43 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Şirintepe Mahallesi esnafını ziyaretleri sırasında çalışmaya devam edeceğiz mesajı verdi.

Başkan Ataç,
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Şirintepe Mahallesi esnafını ziyaretleri sırasında çalışmaya devam edeceğiz mesajı verdi.

Şirintepe Mahallesi'nde esnaflarla bir araya gelen Ataç, "İnsanlarımız eşitçe ve kaliteli hizmet aldıklarının farkında, bizlere güven duyuyor. Yıllara dayanan karşılıklı güven duygusu ile Tepebaşı için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Cadde üzerinde faaliyet gösteren tuhafiyeciler, berberler, mandıralar, hırdavatçılar, berberler, manavlar, marketler ve fırınları ziyaret eden Başkan Ataç, esnaflar ile sohbet ederek kent ve ülke gündemi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretlerinde yakın zamanda faaliyete geçen işletmelerin sahiplerine de hayırlı işler dileyen Belediye Başkanı, temsili siftah parası takdim etti. Ayrıca kahvehanelere de uğrayan Ataç, vatandaşlar ile çay içti.

"Bunu görmek beni mutlu ediyor"

Esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelirken karşılaştığı ilgi ve samimiyetten dolayı memnuniyetini ifade eden Başkan Ataç, "Eskişehirli hemşehrilerimiz ile her zaman olduğu gibi yine bir aradayız. Bizleri Şirintepe'de de sıcaklık ile karşılıyorlar. Zaten kentimizin kırsaldan merkeze, tüm mahallelerinde vatandaşımız ile rahatça bir araya geliyor ve vakit geçirebiliyoruz. Karşılaştığımız sıcaklık, Tepebaşı Belediyesi'nin hizmetlerini kaliteli ve eşitçe ulaştırmasından kaynaklı. İnsanlarımız eşitçe ve kaliteli hizmet aldıklarının farkında, bizlere güven duyuyor. Bunu görmek beni de elbette çok mutlu ediyor. Yıllara dayanan karşılıklı güven duygusu ile Tepebaşı için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:23 Kaynak: İHA

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