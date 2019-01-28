Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç, Tunalı Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Başkan Ataç, Tunalı Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi

1 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tunalı Mahallesi'nde çok sayıda mahalle sakini ile buluştu.

Başkan Ataç, Tunalı Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tunalı Mahallesi'nde çok sayıda mahalle sakini ile buluştu.

Tunalı Mahalle Muhtarı İbrahim Baki'nin de bulunduğu ziyarette Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin sürdürdüğü çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler hakkında vatandaşlara görsel bir sunumla birlikte bilgiler verdi. Ziyarette konuşan Başkan Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak tüm çalışma ve projelerimizi şeffaflık ilkesi ile yürütüyoruz. Yürüttüğümüz bu çalışmalar, Tepebaşı Belediyesi'ni örnek bir ilçe haline getirdi. İlçemizde belediyecilik hizmetleri aksatılmadan devam ediyor. Temizlik, üstyapı gibi çalışmalarımız eksiksiz ve kesintisiz sürüyor. Bu çalışmaların yanı sıra geliştirdiğimiz sosyal projelerimiz ile Tepebaşı Belediyesi fark yaratıyor. Sizlerin talepleri, görüşleri ve destekleri yaptığımız tüm işlerde büyük önem taşıyor. Bu yüzden Tepebaşı Belediyesi'nin gerçekleştirdiği her işte insanımız ön planda yer alıyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:22 Kaynak: İHA

İbrahim Baki, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Makam Aracıyla Ormanda Alkol Alan CHP'li Belediye Başkanına, Vatandaşlar Tepki Gösterdi Bozkurt Figürlü Yorgana Yoğun İlgi! 3 ila 5 Bin TL Arasında Satılıyor

CHP PM Üyesi Haluk Pekşen Açıkladı: Şerdil Dara Odabaşı Yeniden Değerlendirilecek Meyve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: Mayıs Ayına Kadar Birçok Üründe Sıkıntı Yaşanacak!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 19:19:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç, Tunalı Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]