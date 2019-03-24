Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç, Türk - İş'e Bağlı Sendikalar ile Buluştu

Başkan Ataç, Türk - İş'e Bağlı Sendikalar ile Buluştu

1 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) bağlı sendikaların üyeleri ile buluştu.

Başkan Ataç, Türk - İş'e Bağlı Sendikalar ile Buluştu, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) bağlı sendikaların üyeleri ile buluştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türk-İş'e bağlı sendikaların yönetici ve üyeleri ile düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Etkinliğe Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türk-İş İl Temsilcisi Orhan Demir, Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Moripek ve DİSK'e bağlı sendikaların yöneticileri ile çok sayıda sendikalı katıldı. Etkinlikte Başkan Ataç, sendikalaşmanın önemine her zaman inandığını belirterek; emekçilerin ancak örgütlenerek daha iyi kazanımlara sahip olabileceğini ifade etti. Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Moripek de Başkan Ataç'a emekçiler adına çiçek takdim etti.

Programa katılan sendikalılar ile tek tek selamlaşan Başkan Ataç'a katılımcılar da yoğun ilgi göstererek her zaman emekçilerden yana olan tavrı için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:00 Kaynak: İHA

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Türk İş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TMSF, Uzan Grubu'nun El Konulan Adabank'ını Sattı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Projelerini Tek Tek Sıraladı Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek İmamoğlu, Yenikapı Mitingi Düzenlendiği Esnada Elindeki Son Anketi Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 17:27:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç, Türk - İş'e Bağlı Sendikalar ile Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]