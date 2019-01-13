Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç Vatandaşın Yanında

Başkan Ataç Vatandaşın Yanında

1 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirli vatandaşlar ile hemen her fırsatta bir araya gelmeye devam ediyor.

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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirli vatandaşlar ile hemen her fırsatta bir araya gelmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, vatandaşlar ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Ataç, Muttalip Mahallesi'nde ikamet eden 74 yaşındaki Abdullah Derili ve ailesine, Muttalip Koyunlar Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Girgin ve ailesine, Şirintepe Mahallesi'nde ikamet eden Sabriye Yenipınar'ın kızı Gülay Yenipınar'a ve geçirdiği ameliyatın ardından özel bir hastanede istirahat eden Ali Osman Emet'e ziyarette bulundu. Başkan Ataç ayrıca Muttalip Emirler Mahallesi'nde ikamet eden ve yeni bebek sahibi olan Ayşegül - Nuri Çınarlı ailesine de ziyarette bulunarak, anne ve babayı tebrik etti.

Gerçekleştirdiği ziyaretler hakkında bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, "Bizler, Eskişehirli hemşehrilerimiz ile her zaman beraberiz. Bugün de birçok eve konuk olduk. Hastası olanlara şifa, çocuk sahibi olanlara hayırlı ömürler diledik. Vatandaşlarımız da her zaman olduğu gibi bizleri içtenlikle karşıladı. Onlar bizi yanlarında görmekten ne kadar mutlu oluyorlarsa; biz de vatandaşımızın yanına giderken o kadar mutlu oluyoruz. Bu sebeple de Eskişehirlilerin her anlarında yanında olmaya gayret ediyoruz. Beraberliğimiz hiçbir zaman bitmeyecek" şeklinde konuştu.

Başkan Ataç'ı misafir eden vatandaşlar da ziyaretinden ötürü memnuniyet duyduklarını ifade ederek her zaman yanlarında olduğu için kendisine teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:21 Kaynak: İHA

Muttalip, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam
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