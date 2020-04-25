Başkan Ataç veteriner hekimlerin günlerini kutladı - Son Dakika

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Başkan Ataç veteriner hekimlerin günlerini kutladı
6 saat önce
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, veteriner hekimlerin günlerini kutladı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, veteriner hekimlerin günlerini kutladı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Bu yılki teması, "İnsan ve Hayvan Sağlığı İçin Çevreyi Korumak" olarak belirlenen 25 Nisan'ı tebrik eden Başkan Ataç mesajında, "Hayvan sağlığının korunması, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde fedakarca çalışan veteriner hekimlerimiz, dünyada önemi giderek artan toplumsal sağlığın olmazsa olmazlarıdır. Hayvan sağlığı, gıda güvenilirliği ve dolayısıyla toplum sağlığına sundukları fedakarca katkılardan ötürü tüm veteriner hekimlerimize teşekkürlerimi iletiyor, Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutluyorum" dedi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 03:32 Kaynak: İHA
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