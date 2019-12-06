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Başkan Ataç yeni muhtarlarla buluştu

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesinde ilk kez göreve seçilen muhtarlar ile buluştu.

Başkan Ataç yeni muhtarlarla buluştu, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesinde ilk kez göreve seçilen muhtarlar ile buluştu.


Tepebaşı Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenen toplantıya, kırsal ve kent merkezinde görev yapan 16 muhtarın yanı sıra Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ve Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler katıldı. Toplantıda muhtarlara katılımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Ataç, "Tepebaşı Belediyesi'ne hoş geldiniz. Yeni muhtarlarımız ile görüşerek, mahallelerinde tespit ettikleri sorunları konuşmak istedik. Umuyorum ki önümüzdeki görev süresince birlikte, uyumlu ve ağız tadı ile çalışacağız. Bugüne kadar muhtarlarımız ile hiçbir sorun yaşamadan mesai sürdürdük, bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Tepebaşı muhtarları ile birlikte mesai yapıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Köylerimizin mahalle olmasından bu yana, birçok noktada çalışmalarımızı tamamladık. Bunun örneği çok azdır. Önümüzdeki dönemde de sizlerin taleplerini elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışacağız" sözlerini kullandı.


Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye ve ilgili müdürlük yetkililerinin de katıldığı toplantıda daha sonra muhtarlar söz aldı. Muhtarların talep ve isteklerini dile getirdiği toplantı, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Tepebaşı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, muhtarlar ile gerçekleştirilen toplantıların devam edeceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
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