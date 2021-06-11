Başkan Ataç yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği üst yapı çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da, Eski Bağlar Mahallesi'nde yapılan yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan Başkan Ataç, çalışanlara da kolaylıklar diledi.

Çalışmalara ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, gerek kent merkezi gerekse kırsal mahallelerimizdeki birçok noktada üstyapı çalışmalarına eşzamanlı olarak devam ediyor. Kentimizdeki her sokak ve kaldırımın Tepebaşı'na yakışır bir hal alması için çaba sarf ediyoruz. Yaz dönemi boyunca; ihtiyaç duyulan noktalarda, belirlenen program çerçevesinde çalışmalarımız yoğun bir tempoda devam edecek. Çalışmalarımızın yaya öncelikli olduğunu ve düzensiz araç parkını önleyecek şekilde planladığımızı ifade etmeliyim. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz çalışmaları, anlayışla karşılayan esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza, zorlu pandemi koşullarına rağmen özveriyle çalışmalarını sürdüren personellerimize de teşekkürlerimi iletmek istiyorum" dedi.

Öte yandan Başkan Ataç'a, incelemeleri sırasında Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları Bülent Rıfkı Ustaoğlu ile Nuray Çayır da eşlik etti. - ESKİŞEHİR