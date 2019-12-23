Başkan Ataç ziraat mühendisleri ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ataç ziraat mühendisleri ile buluştu - Son Dakika

Başkan Ataç ziraat mühendisleri ile buluştu

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası genel kurul toplantısını ziyaret ederek üç başkan adayına başarılar diledi.

Başkan Ataç ziraat mühendisleri ile buluştu, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası genel kurul toplantısını ziyaret ederek üç başkan adayına başarılar diledi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi'nin 9. Olağan genel kurulunu ziyaret etti.


Üç adayın yarıştığı seçimde adaylar Muazzez Günay, Mahmut İzzet Erol ve Levent Özbunar ile bir araya gelen Başkan Ataç, adaylara başarılar diledi. Adayların yanı sıra oda üyesi ziraat mühendisleri ile de sohbet eden Başkan Ataç, seçimlerin Ziraat Mühendisleri Odası'na hayırlı olmasını temenni etti.


Başkan Ataç'a ziyaretinden dolayı memnuniyetini ifade eden ziraat mühendisleri de kendisine teşekkür etti. Gerçekleştirilen seçimin ardından ise TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı, Muazzez Günay oldu. - ESKİŞEHİR

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:50 Kaynak: İHA
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