Başkan Atam: "250 davanın masraf ve vekalet ücretlerini biz ödedik" - Son Dakika

Başkan Atam: "250 davanın masraf ve vekalet ücretlerini biz ödedik"

05.04.2021 15:19
Başkan Atam:

Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, 250 davanın tüm masraf ve vekalet ücretlerinin baro tarafından karşıladığını ifade etti.

Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, 250 davanın tüm masraf ve vekalet ücretlerinin baro tarafından karşıladığını ifade etti.

Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Atam, "Son iki yıl içerisinde, maddi imkanı bulunmaması nedeniyle, avukat tutamayacak durumda olan hemen hemen tamamı kadınlarımızdan oluşan 250 civarı davada tüm masraf ve vekalet ücreti Kütahya Barosunca karşılanmak üzere kendilerine avukat tayin ettik. Şehrimizdeki diğer meslek kuruluşları ve STK'lar ile duyarlı vatandaşlarımıza bir nebze örnek olabilmek, Kütahya Barosu'nun her yerde ve her zaman var olduğunu, ihtiyacı olanın yanında olduğunu sergilemek amacıyla, sokak hayvanlarına yardım elimizi uzatmaya devam ettik. Kütahya Barosu yönetimi ve baromuzun hayvan hakları komisyonu üyeleri ile birlikte şehrin dışında muhtelif noktalardaki sokak hayvanlarına her yıl olduğu gibi yiyecek bıraktık. Bir çok devlet ve özel okullarımızın öğrencilerinin Hukuk ve hukukçuluk hakkında bilgilenmeleri ve hedeflerini oluşturabilmeleri amacıyla düzenlenen meslek tanıtım söyleşilerine ve kariyer günlerine katıldık. Gelecek nesillere yeşil bir miras bırakabilmek ve örnek olmak adına baromuzun adını taşıyan ağaçlandırma alanına fidan dikimi gerçekleştirdik" diye konuştu.

Adliye Sarayı'nda düzenlenen törene Kütahya Valisi Ali Çelik, CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Adem Özkan, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç ve avukatlar katıldı. - KÜTAHYA

Başkan Atam: 250 davanın masraf ve vekalet ücretlerini biz ödedik
Başkan Atam: 250 davanın masraf ve vekalet ücretlerini biz ödedik
Başkan Atam: 250 davanın masraf ve vekalet ücretlerini biz ödedik

Kütahya Barosu, Ahmet Atam, Kütahya, Baro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Atam: '250 davanın masraf ve vekalet ücretlerini biz ödedik' - Son Dakika


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