Başkan Atasoy 1 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, yayınladığı mesaj ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.



Başkan Atasoy, yayınladığı mesajda işçi ve emekçilerin Türkiye'nin kalkınmasındaki önemine vurgu yaparak, alın teri ve emeğin kutsal olduğunu hatırlattı. Başkan Atasoy mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, iyiliğin ve güzelliğin bir araya geldiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyorum. Türkiye'nin büyümesi ve toplumun refah düzeyinin artmasında işçi ve emekçilerimizin katkılarının büyük olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Ülkemizin kalkınmasında emekçilerimizin omuzlarına aldığı yükün değerinin ne kadar büyük olduğunu ULUSKON olarak çok iyi bilmekteyiz. Kalkınmanın, emek ve sermayenin ortak hareketi olduğu unutulmamalıdır. Daha güzel yarınlara birlik ve beraberlik içerisinde ulaşmak dileği ile bütün emekçilerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum." - İSTANBUL