Başkan Atasoy'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Atasoy'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Atasoy'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

6 saat önce

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, yayınladığı mesaj ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Başkan Atasoy'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı, System.String[]

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, yayınladığı mesaj ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


Başkan Atasoy, yayınladığı mesajında kadınların hayatın her alanında büyük bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, aile, sosyal hayat ve iş dünyasında kadınlara gereken önemin verilip hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Atasoy mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Kadınların en başta insanlığın devamı için olmazsa olmaz olduğu unutulmamalıdır. Hayatımızın her bir anına dokunan ve anlamlandıran kadınlarımızın sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerekiyor. Kadınlarımız doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli varlıklardır. Sosyal hayat ile birlikte aile hayatındaki öneminin yanında kadınlarımızın iş hayatında da önemli bir sahip olmadığı unutulmamalı. Hayatın getirdiği zorlukların yanında iş dünyasında birçok zorlukla karşılaşmasına rağmen hiçbir zaman pes etmeyen kadınlarımızın neredeyse her gün bir başarı öyküsüne tanık oluyoruz. Ben toplumumuzda ve iş dünyamızda öneminin farkına her geçen gün daha fazla varılan kadınlarımızın 'Kadınlar Günü'nü kutlarken, daha güzel bir toplum ve iş dünyası için kadınlarımızın hak ettiği değeri daha fazla bulmasını dilerim." - İSTANBUL

Dünya Kadınlar Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un raylı sistemlerinde "8 Mart" düzenlemesi
Geziden dönen otobüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 32 kişi yaralandı Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 19:08:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Atasoy'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]