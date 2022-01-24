Başkan Atasoy, Denizli'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Denizli'de birtakım ziyaretlerde bulundu.

Başkan Atasoy, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Serkan Birgeoğlu'nu ziyareti etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, Denizli iş adamı Kazım Atasoy da, Uluskon Genel Başkanı Atasoy'a eşlik etti. Ziyarette gençlerin istihdamına önem verdiğini ifade eden Denizli Valisi Ali Fuat Atik, "Denizli'de 70 bini aşkın üniversite öğrencisi mevcut. Bilhassa gençlerin istihdamı ile ilgili iş dünyasında gerekli çalışmaları yapmak istiyoruz. İş dünyasının genç nüfusuna hitap etmesi gerekiyor. Denizli her şeyiyle güzel bir şehirdir. Sanayisi, çevresi, yapısı, konumu gereği iş yapmak için ideal bir yerdir. Denizli'ye yatırımcıları davet ediyoruz. Valilik olarak da her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

'ULUSKON'A DESTEĞİMİZ TAMDIR'

Başkan Atasoy daha sonra Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Başkan Zolan, belediyedeki çalışmalarda ULUSKON ile proje yapmak istediklerini söyleyerek, "Gerçekleştireceği tüm projelerde ULUSKON'a desteğimiz tamdır. Uygulanacak projelerde gençlerimizin istihdamı ve kadın çalışmaları baz alınacaktır. Aynı zamanda iş dünyasıyla olan diyaloğun kurulmasında da ULUSKON ile işbirliği yapılacaktır. Denizli'ye geldiğiniz için ve bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ederiz. Bizim de temennimiz en yakın zamanda Ankara'ya bir iadeyi ziyaret gerçekleştirmek yönünde" diye konuştu.

'BU KONULARLA İLGİLİ ÇALIŞMAK YAPMAK İSTEYEN İŞ DÜNYASINI BEKLİYORUZ'

Başkan Atasoy daha sonra Ticaret ve Sanayi odalarıyla bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda Denizli'nin büyük sanayi ve ticaret potansiyeli barındırdığını ifade eden Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, "Denizli ihracat ve sanayi kentidir. Hizmet sektörü de oldukça gelişmiştir. Son 15 yılda sanayisi müthiş bir gelişme göstermiştir. Denizli sanayisinde başta tekstil olmak üzere, dokuma, enerji, otomotiv yan sanayi, maden ve metal sanayi ön sıradadır. Bu konularla ilgili bizlerle çalışma yapmak isteyen iş dünyasını ve sivil toplum kuruluşlarını Denizli'ye bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Her türlü iş birliğine açık olduğunu belirten Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ise, "Denizli ilinin ekonomisi sanayi ve ticarete dayalıdır. Ticaret Odası Başkanı olduğum günden beri Denizli'de iş dünyasına her türlü desteği verdik. Bundan sonraki süreçte de özellikle de Denizli'de iş yapmak isteyen ULUSKON'un yönlendireceği yatırımcıları misafir etmekten mutluluk duyarız" dedi.

Başkan Atasoy öte yandan İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Serkan Birgeoğlu ile bir araya geldi. Birgeoğlu, "Denizli sakin güzel ve suç oranı düşük bir şehirdir. Şehrin tamamını kapsayan sayısız güvenlik noktalarımız vardır. Kentimizin güvenlik ağı gelişmiştir ve her yerde gerekli önlemlerimiz mevcuttur" diye konuştu.

- Ankara