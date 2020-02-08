Başkan Atasoy: "Hırvatistan Büyükelçiliği ile ekonomik iş birliği kararı aldık" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Atasoy: 'Hırvatistan Büyükelçiliği ile ekonomik iş birliği kararı aldık' - Son Dakika Ekonomi

Başkan Atasoy: "Hırvatistan Büyükelçiliği ile ekonomik iş birliği kararı aldık"

6 saat önce

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emıne Atasoy, Hırvatistan Büyükelçisi İvan Picukariç ile ihracat ve ithalat olmak üzere her sektörde işbirliği yapma kararı aldıklarını söyledi.

Başkan Atasoy:

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emıne Atasoy, Hırvatistan Büyükelçisi İvan Picukariç ile ihracat ve ithalat olmak üzere her sektörde işbirliği yapma kararı aldıklarını söyledi.


ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emıne Atasoy, büyükelçilik ziyaretlerine Hırvatistan Büyükelçiliği ile devam etti. Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Atasoy'u Hırvatistan Büyükelçisi İvan Picukariç karşıladı. Ziyarette konuşan Başkan Atasoy, iki ülke arasında geçmişten gelen dostluk ve ekonomik iş birliğinin arttırılması için ULUSKON olarak gereken her şeyi yapmak hazır olduklarını ifade etti. Karşılıklı iş birliğinin iki ülkenin de çıkarına olacağını hatırlatan Başkan Atasoy, iş birliğinin ekonomiye olumlu yansımalarının olacağını anımsattı.


Başkan Atasoy, "Büyükelçi ile iki ülke arasında basta ihracat ve ithalat olmak üzere her sektörde işbirliği yapma kararı aldık. Hırvatistan ile yapılacak yeni projelere Türk iş dünyası olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız" dedi.


Büyükelçi Picukariç ise ULUSKON olarak yapılan ziyaretten çok memnun olduklarını ve her türlü iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi. - İSTANBUL

Hırvatistan, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
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