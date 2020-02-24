Başkan Atasoy: "KKTC'nin markalaşmış ürünlerinin ihracatı için yeni girişimlerde bulunacağız" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Atasoy: 'KKTC'nin markalaşmış ürünlerinin ihracatı için yeni girişimlerde bulunacağız' - Son Dakika Ekonomi

Başkan Atasoy: "KKTC'nin markalaşmış ürünlerinin ihracatı için yeni girişimlerde bulunacağız"

6 saat önce

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, yavru vatanda KKTC'nin markalaşmış ürünlerinin dünyaya ihracatı için yeni girişimlerde bulunmayı düşündüklerini söyledi.

Başkan Atasoy:

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, yavru vatanda KKTC'nin markalaşmış ürünlerinin dünyaya ihracatı için yeni girişimlerde bulunmayı düşündüklerini söyledi.


Başkan Atasoy ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk'u ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Atasoy, KKTC'de yatırım yapmak isteyen iş adamlarına yavru vatan Kıbrıs'ın kalkınması için çağrıda bulunacaklarını ve teşvik edeceklerini söyledi. Özellikle de sanayi alanında yeni yatırımların kazandırılması için girişimde bulunacaklarını ifade eden Başkan Atasoy, bunun yanında KKTC'nin markalaşmış ürünlerinin dünyaya ihracatı için yeni girişimlerde bulunmayı düşündüklerini aktardı.


Başkan Avunduk ise ULUSKON ile iş birliği yapmaktan dolayı heyecanlı olduklarını kaydederek, Kıbrıs'ın dünyada tanıtımı ve tanınması için uzun yıllardır çalışmalar yapan Başkan Atasoy'a teşekkür etti. - İSTANBUL

Kıbrıs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
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