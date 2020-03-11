Başkan Atasoy: "KKTC'ya uygulanan izolasyonların kalkması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Atasoy: 'KKTC'ya uygulanan izolasyonların kalkması için çalışmalarımıza devam edeceğiz' - Son Dakika Ekonomi

Başkan Atasoy: "KKTC'ya uygulanan izolasyonların kalkması için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

7 saat önce

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, ULUSKON olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tanınması ve uygulanan izolasyonların kalkması için uluslararası alanda yaptıkları çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Başkan Atasoy:

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, ULUSKON olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tanınması ve uygulanan izolasyonların kalkması için uluslararası alanda yaptıkları çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.


Kıbrıs Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve eşi Başkan Atasoy'u ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette konuşan Büyükelçi Köprülü, Kıbrıs'a gerçekleştirdikleri resmi ziyaretlerden dolayı Başkan Atasoy'a teşekkür etti. Başkan Atasoy ve ULUSKON üyelerinin Kıbrıs'a gösterdikleri ilgiden dolayı memnun olduklarını ifade eden Büyükelçi Köprülü, Kıbrıs'ın ekonomik anlamda kalkınması için ULUSKON'un yaptığı çalışmaların değerli olduğunu vurguladı.


Ziyarette konuşan Başkan Atasoy ise Kıbrıs'ı yavru vatan olarak gördüklerini ifade ederek, "Kıbrıs'ın tanınması ve uygulanan izolasyonların kalkması için uluslararası alanda yaptıkları çalışmalara devam edeceğiz. Kıbrıs'ı ekonomik olarak kalkınması için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonraki süreçte Kıbrıs'a yapacağımız ziyaretleri daha fazla arttıracağız" dedi. - İSTANBUL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:27 Kaynak: İHA
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