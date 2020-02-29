Başkan Atasoy: "Sırbistan Ticaret Odası ile ekonomi alanında protokol imzalayacağız" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Atasoy: 'Sırbistan Ticaret Odası ile ekonomi alanında protokol imzalayacağız' - Son Dakika Ekonomi

Başkan Atasoy: "Sırbistan Ticaret Odası ile ekonomi alanında protokol imzalayacağız"

6 saat önce

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Sırbistan Ticaret Odası ile ekonomi alanında protokol imzalayacaklarını kaydetti.

Başkan Atasoy:

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Sırbistan Ticaret Odası ile Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında protokol imzalayacaklarını kaydetti.


Sırbistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Boris Holovka ve beraberindeki heyet, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'u ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Atasoy, Sırbistan'a resmi bir ziyarette bulunmayı düşündüklerini belirtti. Başkan Atasoy ayrıca ULUSKON'un bünyesinde barındırdığı iş adamlarını Sırbistan'a yapılacak ithalat, ihracat ve yatırımlar konusunda bilgilendireceklerini kaydetti.


ULUSKON'un Sırbistan Ticaret Odası ile yapacağı protokol'ün iki ülke için de çok faydalı olacağını söyleyen Başkan Atasoy, bu konuda Holovka ve beraberindeki heyetten destek istedi.


Holovka ise protokolün gerçekleşmesi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını kaydederek, yapılacak olan bu protokolle her sektörde iş birliği sağlanacağını belirtti.


Ziyaret karşılıklı hediyelerin verilmesinin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Sırbistan Karadağ, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Edirne'nin ünlü tava ciğerine yüzde 12 zam geldi
Türkiye ile Çin arasında 5 yılda 126 milyar dolarlık ticaret yapıldı Amasya'da üretilen antibakteriyel tulumlar Çin'e gönderiliyor Fındık için sigorta başvuru süresi 10 Mart'ta sona eriyor

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 23:18:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Atasoy: "Sırbistan Ticaret Odası ile ekonomi alanında protokol imzalayacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]