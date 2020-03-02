Başkan Atasoy: "Türkiye ile Belçika arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkileri güçlendirme istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Atasoy: 'Türkiye ile Belçika arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkileri güçlendirme istiyoruz' - Son Dakika Ekonomi

Başkan Atasoy: "Türkiye ile Belçika arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkileri güçlendirme istiyoruz"

6 saat önce

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türkiye ile Belçika arasındaki sosyal ve ekonomik alanlardaki iş birliğini arttırmak istediklerini kaydetti.

Başkan Atasoy:

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türkiye ile Belçika arasındaki sosyal ve ekonomik alanlardaki iş birliğini arttırmak istediklerini kaydetti.


Başkan Atasoy, Belçika Büyükelçisi Michel Malherbe'yi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette konuşan Büyükelçi Malherbe, özellikle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değindi. Belçika ve Türkiye arasındaki ihracatın yüksek olduğunu hatırlatan Büyükelçi Malherbe, Belçika'da yasayan Türklerin Belçika'nın ekonomisinde önemli bir yere sahip olduklarını söyledi. Karşılıklı olarak yatırımların artması için her türlü iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi ve Başkan Atasoy'u Belçika'ya davet etti.


Başkan Atasoy ise ziyarette yaptığı konuşmada Belçika ve Türkiye arasındaki karşılıklı olarak hem sosyal hem de ekonomik alanlarda iş birliğini arttırmaya hazır olduklarını ifade etti. ULUSKON olarak 2020 yılında Belçika'ya bir iş gezisi planladıklarını dile getiren Başkan Atasoy, heyet olarak gidecekleri iş gezisinde her sektörde iş insanlarının olacağını ve yeni anlaşmalar yapacaklarını vurguladı.


Ziyaret karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Türkiye, Belçika, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:02 Kaynak: İHA
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