Başkan Atasoy: "Türkiye ile Lübnan arasındaki sıcak para istikrar için bu bölgede kalmalı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Atasoy: 'Türkiye ile Lübnan arasındaki sıcak para istikrar için bu bölgede kalmalı' - Son Dakika Ekonomi

Başkan Atasoy: "Türkiye ile Lübnan arasındaki sıcak para istikrar için bu bölgede kalmalı"

6 saat önce

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Lübnan Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim ile ithalat ve ihracatın artması için birlikte çalışma kararı aldıklarını söyledi.

Başkan Atasoy:

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Lübnan Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim ile ithalat ve ihracatın artması için birlikte çalışma kararı aldıklarını söyledi.


Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Atasoy, Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Atasoy'u Büyükelçi Muallim karşıladı. Ziyarette konuşan ve ekonomik iş birliği konusunda önemli mesajlar veren Başkan Atasoy, iki ülke arasındaki mevcut inşaat, maden ticareti, turizm gibi ilişkilerin güçlü olduğu sektörlere yenilerini eklemek istediklerini ifade etti. İki Akdeniz ülkesinin komşu ülkeler olduğunu anımsatan Başkan Atasoy, bu yönüyle de ekonomik iş birliğinin daha fazla arttırılması gerektiğini dikkat çekti. Başkan Atasoy, "Komşu iki ülke arasındaki sıcak paranın bölgede kalması bölgenin ekonomik istikrarını artıracaktır" dedi.


"İş insanlarını yatırıma teşvik etmeliyiz"


Büyükelçi Muallim ise ULUSKON'un ülkesinde gerçekleştireceği projelere Büyükelçilik olarak destek vereceklerinin sözünü verdi. Muallim, ayrıca en kısa zamanda iki ülkedeki iş insanlarının yatırıma teşvik edilmesine yönelik ortak sunum ve tanıtım çalışması gerçekleştirmek istediklerini de dile getirdi. Görüşmenin sonunda Başkan Atasoy, Büyükelçi Muallim'e günün anısına plaket takdiminde bulundu. - İSTANBUL

Ankara, Lübnan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobil TEKNOSAB'da üretilecek
Tanıtımına saatler kala yerli otomobilin üretileceği TEKNOSAB görüntülendi Mansur Yavaş hakkındaki dava Meral Akşener'den yerli otomobil paylaşımı: Gerekli altyapıyı sağlayacak adımlar atılmalı

Son Dakika Haberleri
23:56 Meral Akşener'den yerli otomobil paylaşımı: Gerekli altyapıyı sağlayacak adımlar atılmalı - Son Dakika Ekonomi
23:40 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz" - Son Dakika Ekonomi
23:38 Katar'daki 3 otomotiv firması, yerli otomobilin bayiliğine şimdiden talip oldu - Son Dakika Ekonomi
22:44 Mansur Yavaş'tan yerli otomobil paylaşımı: Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız - Son Dakika Ekonomi
22:01 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türk Akım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 00:04:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Atasoy: "Türkiye ile Lübnan arasındaki sıcak para istikrar için bu bölgede kalmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]