Başkan Atay, 24 yıllık imar sorununu çözdü - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 24 yıllık imar sorununu çözdü, bin 33 ailenin mağduriyeti son buldu.

Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki arsalarındaki 24 yıldır imar sorunu sebebiyle mağduriyet yaşayan bin 33 aileye, Efeler Belediyesi umut oldu. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla gerekli çalışmaların ardından uzun yıllardır imar izni bekleyen vatandaşlar, bugün düzenlenen törenle imar izinlerine kavuştu. Marka Kent Efeler için çalışmalarına aralıksız devam eden Başkan Atay, çözülen 24 yıllık sorunun ardından hazırlanan imar planı ile birlikte bölgenin önemli kent merkezlerinden birisi olacağına dikkat çekti.

"Sizin yerinize kendimi koydum"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; "Çocukluğumdan beri hep siyasetçi olmayı düşündüm. Yaptığınız işler ve kararlarla insana dokunabiliyorsanız, onların hayatını daha refah haline getirebiliyorsanız, bundan daha büyük bir mutluluk yok. Sizlerin yerine kendimi koydum. Büyük umutlarla aldığınız bu yerlerde 24 yıldır hiç bir tasarrufta bulunamadınız. 2-3 yıl da değil. Belki oradan gelecek para ile çocuğunuzu evlendirecektiniz onu da yapamadınız. Belki daha refah bir ortamda yaşamak istediniz ama yaşayamadınız. Bu da yeni bir sayfa. Bunu yaşatmak için, bu yaşanmamışların acısını çıkartmak için sizin yerinize kendimi koydum. Bunca yıldır bu sorunun çözülememiş olmasından büyük üzüntü duydum ve bu sorunun çözüme kavuşması için gereken talimatları verdim. Biz bu sorunun çözülmesi konusunda duyarlı davranan, özverili davranan bütün Efelerli yurttaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Mallarınızın kıymetini bilin"

İmar açılan yerlerin yapımında desteklerini esirgemeyeceklerini ifade eden Başkan Atay; "Zaten buranın planı var. Daha önce onu gerçekleştirdim. Burası çok güzel bir yer olacak. Burada arsa sahibi olan akadaşlarım, malınızın değerini bilin. Burası yollarıyla, kafeleriyle çok lüks bir yer olacak burası. Yani burası Efelerin çok güzel kent merkezlerinden birisi olacak ve lütfen buradaki mallarınızın kıymetini bilin. Biz de gereken bütün sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Efeler'i marka kent yapma özlemimi dile getirdiğim yerlerden birisi de burası olmalı. Burayı yaparken lütfen birlikte karar verelim. Birlikte en güzelini yapalım" dedi.

"Mahallemize hoşgeldiniz"

İmar sorununun çözülmesinin ardından mahalleye gelecek olana vatandaşları beklediklerini ifade eden Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu; "Belediye Başkanımızın açmış olduğu imar ile birlikte mahallemize gelecek olan dostlarımıza saygılar sunarım. 24 senedir ev alma hayali kuran ve bizlerin de sabırsızlıkla beklediğimiz komşularımıza mahallemize hoşgeldiniz diyorum. Dirayetliliği, kararlılığı, yüksek görev ahlakı ile herkesin takdirini kazanmış olan ve 24 yıldır vatandaşlarımızın çektiği hasreti çözme başarısını göstermiştir. Mimar Sinan Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Hayalini kurduğumuz evlerimize kavuşacağız"

Görev bilinci ve hizmet aşkıyla seçilen başkanlar ile 24 yıllık bir sorunun hemen çözülebildiğini gördüklerini ifade eden mahalle sakinlerinden Şahabettin Yılmaz; "İnşallah Fatih Başkanımız kısa sürede, bizlerin 24 senedir hayalini kurduğumuz evlerimize kavuşturacak" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Atay, arsa sahipleri ile birlikte pasta keserek, bölgenin hayırlı olmasını diledi. - AYDIN