Başkan Atay basın emekçileri ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Atay basın emekçileri ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Atay basın emekçileri ile bir araya geldi

6 saat önce

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Aydın'da görev yapan yerel ve ulusal medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkan Atay basın emekçileri ile bir araya geldi, System.String[]

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Aydın'da görev yapan yerel ve ulusal medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.


Etkinlikte konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay zorlu şartlar altında gece gündüz demeden, her yerde haber yapmak için emek veren basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti. Atay, "Yerel medya korkusuzca direniyor. Bu nedenle siz geleceğimiz için çok önemlisiniz. Bu yüzden sizlerin bu gününü çok içtenlikle kutluyorum. Aleyhime yazılarda yazılabilir verilemeyecek hiçbir hesabım yok. Ben yapılacak olan hizmetlere yardımcı olan haberlere şükran duyuyorum. Sizler bize eksikleri bildireceksiniz ve biz o eksikleri gidereceğiz. Birlikte kamu görevi yapıyoruz. Siz toplumun haber alma hakkını en iyi şekilde kullandıran kişilersiniz. Sizlerin yaptığı görev hele bu şartlarda görev çok kutsaldır. Çocukluklarımız için özgürlüğümüz ve geleceğimiz için sizleri basın özgürlüğünü yaşatmak zorundayız. Biz sizlerin de sendikalı olup haklarınızın hiçbir kimse tarafından gasp edilmeyeceği bir ortamın ülkeye egemen olmasını istiyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz" dedi. - AYDIN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:05 Kaynak: İHA
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