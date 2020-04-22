Başkan Atay çocuklar için kamera karşısına geçti - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler Tv ekranlarından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Korona virüsü gölgesinde bu yıl sönük geçen kutlamalar nedeniyle üzgün olduğunu belirten Başkan Atay, bundan sonraki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarının coşkuyla kutlanacağının sözünü verdi.



Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kamera karşına geçerek çocuklara seslendi.



Başkan Atay, konuşmasında, "Sevgili çocuklar, hepinizin gözlerinden öpüyorum. Biliyorsunuz 23 Nisan, Atatürk'ün sizlere armağan ettiği bir bayram, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü. Ne yazık ki bu çok önemli günü birlikte kutlayamıyoruz. Biliyorsunuz korona virüsü ile mücadele nedeniyle sokağa çıkma yasağı mevcut. Ama sizlere söz veriyorum, bu virüs belasını atlattıktan sonra sokağa çıkma yasaklarının olmadığı, sağlıklı mutlu olduğumuz günlerde hep birlikte 23 Nisan'ı kutlayacağız. Çocuklar, hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlu olmasını diliyorum, sizleri yürekten sevgilerimle selamlıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN