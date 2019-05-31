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Başkan Atay çocuklarla buluştu

7 dakika önce

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, karma sergisi düzenleyen öğrencileri yalnız bırakmadı.

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Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, karma sergisi düzenleyen öğrencileri yalnız bırakmadı.

Sergide ortaokul ve lise öğrencilerinin oluşturmuş olduğu çalışmaların yer aldığı sergide; karakalem, yağlı boya, guaj boya, ahşap baskı, cam baskı ve lavi çalışmaları gibi birçok farklı teknikte yapılmış 250 adet eser yer alıyor. Sanatseverlerle buluşmak üzere gerçekleştirilen sergide, sergilenen resim eserlerinin yanı sıra, sergiye gelen ziyaretçiler 7. Sınıf öğrencisi Zeynep Eda Yok'un piyano dinletisiyle de müzik şöleni yaşadı.

Açılışa konuşan Efeler Belediye Başkanı Atay, "Değerli öğrencilerimizin yapmış olduğu bu eserlerin açılış töreni için buradayız. Siz değerli öğrencilerimiz bir yıl süreyle emek verdiniz. Umuyorum ki çok güzel eserler meydana getirmişsinizdir ki gezen herkes hayran olur. Ben etrafıma baktığım zaman bile birkaç esere hayran oldum. Hepinizin emeğine ve eline sağlık. Serginin hepinize hayırlı olmasını diliyorum." diyerek serginin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından sergiyi öğrencilerle birlikte gezen Atay, başta lavi çalışması olarak yapılan Atatürk portreleri olmak üzere tüm eserlere hayran kaldı. Çocukların yoğun ilgisi ile karşılaşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, öğrenciler ile fotoğraf çektirdi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:08 Kaynak: İHA
Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel
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