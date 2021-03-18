Başkan Atay'dan anlamlı heykel açılışı - Son Dakika

Başkan Atay'dan anlamlı heykel açılışı

18.03.2021 14:13
Başkan Atay'dan anlamlı heykel açılışı, System.String[]

Milli Mücadele Dönemi'nde Aydın'ın önemli kahramanlarından olan Danişmentli İsmail Efe heykeli, düzenlenen törenle açıldı.

Milli Mücadele Dönemi'nde Aydın'ın önemli kahramanlarından olan Danişmentli İsmail Efe heykeli, düzenlenen törenle açıldı.

Aydın'ın Yunan işgalinden kurtarılması için mücadele veren Kuva-yi Milliye Milis Binbaşı Danişmentli İsmail Efe'nin unutulmaması ve gelecek nesillere kazandırılması için Efeler Belediyesi tarafından heykeli düzenlenen törenle açıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde gerçekleştirilen anlamlı açılış töreninde Danişmentli İsmail Efe nezdinde tüm milli mücadele kahramanları dualarla anıldı. Veysi Paşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İsmail Efe'nin hayatı ile ilgili bilgiler vererek "Danişmentli İsmail Efe 4 Temmuz 1946 günü aramızdan ayrıldı. Hem Birinci Dünya Savaşı'nda hem de Kurtuluş Savaşı'nda yurdu ve milleti için canını ortaya koyan, büyük yararlılıklar gösteren Aydın'ın yiğit evladı Danişmentli İsmail Efe'nin anısını ölümsüzleştirmek istedik. Efeler Belediyesi olarak kahraman Efemizin adına yaraşır heykelini bir anıt olarak bugün burada sizlerle birlikte açmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, bize böyle güzel bir vatan bıraktıkları için anıları önünde bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyorum. Işıklar içinde uyusunlar" dedi.

Programa özel davetli olarak katılan Danişmentli İsmail Efe'nin torunu ve Danişment Mahalle Muhtarı İsmail Efe, Aydın'ın önemli efelerinden olan İsmail Efe'nin torunu olmaktan gurur duyduğuna dikkat çekerek, heykelin yapılması için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda konuşan Köprülü-Veysi Paşa Mahalle Muhtarı Murat Aksoy ise anlamlı anıt heykelin kendi mahallerinde yapılmasından dolayı onur duyduklarını belirterek Başkan Atay'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Atay, davetliler ile birlikte Danişmentli İsmail Efe adına yapılan anıt heykelin açılışını gerçekleştirdi. - AYDIN

Başkan Atay'dan anlamlı heykel açılışı
Başkan Atay'dan anlamlı heykel açılışı
Başkan Atay'dan anlamlı heykel açılışı

İsmail Efe, Efeler, Milli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Atay'dan anlamlı heykel açılışı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır Ali Babacan'dan HDP ve Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklaması: Milletimize saygısızlıktır Kuyumculuk yapabilmek için 500 gram altın teminatı şartı Bakan Pekcan'ın talimatıyla taslaktan çıkarıldı Son Dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli güven tazeledi: 1277 oyla yeniden Genel Başkan seçildi Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti         
13:58
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Galatasaray, Galatasaray Adası için açtığı davayı kazandı Galatasaray, Galatasaray Adası için açtığı davayı kazandı         
13:26
Son Dakika! ABD Başkanı Biden'ın Son Dakika! ABD Başkanı Biden'ın "Putin'in bir katil olduğuna inanıyorum" sözlerine Rusya'dan yanıt: Yorum çok kötü, ilişkilerimizi gözden geçireceğiz         
13:14
HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor         
12:39
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki         
11:47
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz         
11:37
Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil         
11:24
Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor         
10:45
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
10:25
Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı         
10:19
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı         
10:00
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 14:18:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Atay'dan anlamlı heykel açılışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei