Başkan Atay'dan hijyen denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Atay'dan hijyen denetimi - Son Dakika

Başkan Atay'dan hijyen denetimi

6 saat önce

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Soğukkuyu Mevkiindeki Cumartesi açık pazar yerinde denetimde bulundu.

Başkan Atay'dan hijyen denetimi, System.String[]

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Soğukkuyu Mevkiindeki Cumartesi açık pazar yerinde denetimde bulundu. Başkan Atay'a denetim sırasında eşlik eden "Efe Masa" ekipleri pazar esnafına eldiven ve maske dağıttı. Efe Masa ekipleri pazara alışveriş için gelen vatandaşların ellerine dezenfektan sıktı.


Salgın hastalık Korona virüs sebebiyle ülke genelinde görülen vakalar doğrultusunda Başkan Atay, Pazar esnafının daha steril olması için uyardı, eldiven ve maske takmalarının zorunlu olması doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ekiplerine talimat verdi.


"Hiçbir vatandaşımız kendini yalnız hissetmesin"


Bu dönemde pazar esnaflarının daha dikkatli olmasını vurgulayan Başkan Atay açıklamalarda bulundu. Başkan Atay açıklamasında " Efelerli vatandaşlarımıza dün kapalı pazar yerlerimizi kapattığımıza dair Efeler Belediyesi olarak bir bilgilendirme mesajı çektik. Buradaki pazar yerimizin açık olması sebebiyle şuanda bu pazar yerimizin işleyişe devam etmesini uygun gördük ama umarım önümüzdeki günlerde salgın hastalık ülkemizde ve dünyada son bulur; daha büyük önlemler almak zorunda kalmayız. Diğer pazar yerlerimizi de açarız, normal yaşantımıza geri döneriz. Maalesef ki salgın hastalığın aşısı gelişmiş teknolojiye rağmen daha bulunamadı. Bu sebepten dolayı Efelerli vatandaşlarımızı bilgilendirmek, bu konuda farkındalık oluşturmak yerel yönetimler olarak boynumuzun borcudur. Pazar esnaflarımızın da aralarındaki mesafeleri arttırması gerektiğini düşünüyoruz. Pazar esnafımızın her zamankinden daha steril bir şekilde ürünlerini satmasını gerektiğini düşünüyoruz. Esnaflarımıza gerekli uyarıları yapmak için bugün buraya geldik. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz sürekli denetimlerini gerçekleştirecek. Uyarılarımızı dikkate almayan pazar esnaflarımıza halk sağlığı için gerekli işlemleri gerçekleştireceğiz. Efelerli vatandaşlarımızın da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğine dair bilgilendiriyoruz. Dün başlattığımız uygulama çerçevesinde Efe Masa ekiplerimiz 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için görev başındalar. Efeler'de yaşayan hiçbir vatandaşımız kendini yalnız hissetmesin. Biz Efeler Belediyesi olarak Efeler halkıyla bir aileyiz. 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşlarımız 444 80 09 numarası ile Efe Masa ekiplerimize ulaşabilirler" dedi. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Efeler, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:24 Kaynak: İHA

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