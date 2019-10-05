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Başkan Atay'dan kınama

15 dakika önce

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'e yönelik gerçekleşen saldırıyı kınadı.

Başkan Atay'dan kınama, System.String[]

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'e yönelik gerçekleşen saldırıyı kınadı.


Başkan Atay, yaptığı açıklamada; "Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe Başkanımız Polat Bora Mersin evinin önünde uğradığı saldırı nedeni ile Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. İlçe Başkanımız Polat Bora Mersin'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Bu saldırı uzlaşma kültürüne, demokrasiye, barışa karşı yapılmış bir saldırıdır. Sorumluları ve onlara talimat verenlerin yakalanarak hukuk önünde hesap vermeleri en büyük dileğimizdir. Olaydan sonra emniyet güçlerimizin gösterdiği hassasiyete teşekkür ederim. Aydın insanların yaşadığı bu şehirde böyle bir saldırının bir daha olmayacağına inanıyorum" dedi. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Bora Füzesi, Efeler, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:17 Kaynak: İHA
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