Başkan Atay'dan "Mavi Işık" projesi - Son Dakika

Başkan Atay'dan "Mavi Işık" projesi

19.11.2020 12:26
Başkan Atay'dan

Dezavantajlı bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalar gerçekleştiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, Otizm Yaşam Merkezi'nin temelinin atılacağı ve önümüzdeki bir yıl içinde hayata geçeceği müjdesini verdi.

Dezavantajlı bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalar gerçekleştiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, Otizm Yaşam Merkezi'nin temelinin atılacağı ve önümüzdeki bir yıl içinde hayata geçeceği müjdesini verdi.

Otizmli çocuklarla yaşayanların büyük bir çoğunluğunu ev hanımlarının oluşturduğunu söyleyen Başkan Atay, "İlçemizde 400 otizmli birey bulunmaktadır. Otizm Yaşam Merkezimiz tamamlanarak faaliyete geçtiğinde potansiyel olarak 400 otizmli bireyin faydalanabileceğini öngörüyoruz. Otizmli çocukları olan ailelerin gerektiği zaman çocuklarını bırakabilecekleri bu merkez ile ilgili taşıma ve servis ihtiyaçlarının giderilmesi, sosyal ve kültürel aktiviteler için belediye mekanlarının tahsis edilmesi, otizm yaz gençlik kampları da planladığımız çalışmalar arasında yer alıyor" diye konuştu.

Efeler Belediye Başkanı Atay, Otizm Yaşam Merkezi Projesi'nin amacıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu; "Proje ile amacımız, tüm dünyada görülme sıklığı her geçen gün artmakta olan otizmli bireylere ve ailelerine eğitim ve sosyal gelişim olanağı sağlayarak, onların sosyal hayata adaptasyonlarını sağlamak, bağımsızlaşmalarına destek olmak, motor becerilerinin geliştirilmesini ve iletişim becerilerini etkin kullanabilmelerini sağlamak. Tüm bu amaçları sağlarken de özellikle maddi imkanları yetersiz olduğu için bu eğitim ve gelişim programlarına dahil olamayan otizmli bireylere ve ailelerine, fırsat eşitliği çerçevesinde, bu imkanları sunarak, onların da hayatın her alanına katılımını sağlayıp, bu bireyleri topluma kazandırmayı hedefliyoruz."

Efeler Belediyesi bünyesinde Adnan Menderes Mahallesi'nde hizmet veren mevcut Otizm Spor Merkezi'nin kapasitesinin yetersiz kalması ve sporun yanı sıra işlevsel eğitim ve gelişim programlarının oluşturulması gereksinimlerinden yola çıkılarak planlanan Otizm Yaşam Merkezi Projesi ile otizmli bireylere eğitim ve rehabilitasyon hizmeti sunulacak.

Otizm Yaşam Merkezi Projesi'nde farklı yaş gruplarına ve sahip oldukları bireysel beceri durumlarına göre eğitim ve gelişim programlarının oluşturulması planlanıyor. Mevcut spor eğitim faaliyetlerinin devam ettirilmesine ek olarak, bireysel ve grup eğitimlerinin sağlanması, resim ve müzik eğitimleri gibi çeşitli faaliyetlerle Otizm Yaşam Merkezi daha kapsamlı hale getirilecek. Proje kapsamında aileler için ihtiyaç duydukları manevi destek sağlanarak otizm farkındalığına ve bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar düzenlenmesi de hedefleniyor.

Efeler Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki Yedieylül Parkı'nın bütünü proje alanı ile ilgili olarak yeniden düzenlenerek, otizmli bireylerin de kullanımını sağlayabileceği nitelikte bir yaşam alanına dönüştürülecek. Projenin içeriğinde yer alan Otizm Kafe ile otizmli çocukların eğlenecekleri, çalışıp üretecekleri, diğer insanlarla kaynaşacakları, sosyal etkinlikte bulunabilecekleri, beceri kazanacakları, yeteneklerini geliştirecekleri ve öz yeterlilik duygusunu destekleyecek bir ortam oluşturulması hedefleniyor.

Mavi ışık nedir?

Kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için başlatılan ve büyün dünyada ilgi gören mavi ışık kampanyası 2018 yılından beri ülkemizde de otizm farkındalık sembolü olarak kullanılıyor. - AYDIN

Başkan Atay'dan Mavi Işık projesi
Başkan Atay'dan Mavi Işık projesi
Başkan Atay'dan Mavi Işık projesi

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Otizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Atay'dan 'Mavi Işık' projesi - Son Dakika


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