Başkan Atay'dan öğrencilere online deneme - Son Dakika

Başkan Atay'dan öğrencilere online deneme

Efeler Belediyesi, hafta sonu YKS sınavına girecek öğrencilere destek olabilmek için online eğitim sistemi "Efeders" üzerinden Ücretsiz Online Deneme Sınavları projesini başlattı.

Efeler Belediyesi, hafta sonu YKS sınavına girecek öğrencilere destek olabilmek için online eğitim sistemi "Efeders" üzerinden Ücretsiz Online Deneme Sınavları projesini başlattı.

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Efeler Belediyesi, pandemi sürecinde de öğrencilere destek oluyor. 23-24-25-26 Haziran 2020 tarihlerinde 4 AYT, 6 TYT olmak üzere üniversite sınavına hazırlanan 12'inci sınıf öğrencileri için ücretsiz online YKS deneme sınavı olanağı sağlıyor.


Efeders projesiyle anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimine devam eden binlerce öğrenciye dijital ortamda konu anlatımları, ders notları, yaprak testler, soru bankası imkanlarıyla eğitim desteği sağlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bu projeyle de tüm üniversite öğrenci adaylarının yanında olarak desteğini sürdürüyor.


Başvurular Efeders platformu üzerinden


Online deneme sınavına katılmak isteyenlerin www.efeders.tv web sitesi üzerinden "online deneme" butonunu tıklaması ve işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarla istedikleri yerden sınava girebilen öğrenciler Efeler Belediyesi'nin online sınavıyla kendilerini deneme imkanı bulacaklar. Öğrenciler 444 80 09'u arayarak, Efeler Belediyesi'nin Online eğitim sistemi Efeders'in giriş şifrelerine ulaşabilecek.


"Bütün ümidim gençliktedir"


LGS ve YKS sınav öğrencilerinin Pandemi ile birlikte zorlu bir süreç yaşadıklarını söyleyen Başkan Atay, " Efeler İlçesinde öğrencilerimize her zaman olduğu gibi bu dönemde de destek olmaya çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bütün Ümidim Gençliktedir" şiarıyla gençlerimize destek olabilmek için belediyemizin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na girecek tüm öğrencilere şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:32 Kaynak: İHA

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