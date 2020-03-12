Başkan Atay'dan öğrencilere sürpriz ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Atay'dan öğrencilere sürpriz ziyaret - Son Dakika

Başkan Atay'dan öğrencilere sürpriz ziyaret

6 saat önce

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nu ziyaret etti.

Başkan Atay'dan öğrencilere sürpriz ziyaret, System.String[]

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilere Efeders programının şifreleri ile birlikte hikaye kitabı hediye eden Başkan Atay, çocuklara birlikte film izleme sözü verdi.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, eğitime destek vermeyi sürdürüyor. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nu ziyaret edip öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Atay, belediyenin ücretsiz online eğitim sistemi Efeders'e giriş şifrelerini ve Efeler Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıkan Mustafa Ünver'in "Afrodisias'tan Tralleis'e" isimli öykü kitabını çocuklara hediye etti.


Öğrencilere yaptığı konuşmada, okuma alışkanlığı edinerek bilgi sahibi olabilmeleri için kitap hediye ettiklerini ifade eden Başkan Atay, belediyenin önemli eğitim projelerinden biri olan Efeders sistemini de "Şimdi sizlere vereceğimiz internet şifreleri ile 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıfların tüm derslerini izleyebileceksiniz, bundan iyi yararlanmanızı istiyorum" diyerek tanıttı.


Her hafta çarşamba gününü öğrencilerle film izleme etkinliğine ayıran Başkan Atay, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerine de birlikte film izleme sözü verdi. Etkinlik sonunda çekilen hatıra fotoğrafında çocuklar, "En büyük başkan bizim başkan" tezahüratlarında bulundu. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:46 Kaynak: İHA
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