Başkan Atay'dan örnek davranışa plaket

Geçtiğimiz günlerde hesabında kendisine ait olmayan altınları iade etmesiyle ilgili gündeme gelen Cemre Şahin Kazıcı'ya, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay tarafından duyarlı davranışından dolayı plaket takdim edildi.

Geçtiğimiz günlerde hesabında kendisine ait olmayan altınları iade etmesiyle ilgili gündeme gelen Cemre Şahin Kazıcı'ya, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay tarafından duyarlı davranışından dolayı plaket takdim edildi.



Efeler'de mimarlık yapan Cemre Şahin Kazıcı (27) hesabına fazladan yatan 1 kiloya yakın altını, kendisine ait olmamasından dolayı iade etmişti.



Bu davranışa kayıtsız kalmayan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Cemre Şahin Kazıcı'yı Efeler Belediyesi'nde ağırladı. Plaket takdiminden önce konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, " Örnek bir yurttaş davranışında bulunmuş olması, bütün Efeler halkına örnek olacağını ve bu davranışın tarihe geçeceğini düşünüyorum. Büyük miktardaki bu yanlışlığı, büyük uğraşlarla geri vererek başkalarının hakkını almak yerine dürüstlüğü seçmiş olması gerçekten çok önemli bir davranış. Bu nedenlerden dolayı, Efeler halkının seçtiği belediye başkanı olarak, Efeler halkı adına, kendisine teşekkür etmek için bu plaketi takdim ediyorum." diyerek herkese örnek olması gerektiğini belirtti.



Başkan Atay'a teşekkür eden Kazıcı ise, "Tabi bu yaşadığım, başına geldiği zaman herkesin yapması gerek bir olay. Zannediyorum ki, ülkece bu tarz dürüst olan hareketlere aç kaldık dolayısıyla böyle bir takdir gördüm ve bundan da çok mutlu oldum. Hayattaki başarı gayemiz maddiyatla ölçülecek şekilde değil, vicdanımız rahat olduğu sürece başarılı hissediyoruz. Dolayısıyla böyle bir uğraş verdik, sonucu da örnek olduysa ne mutlu bize" dedi.



Cemre Şahin Kazıcı, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'a davetinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, kendisine takdim edilen plaket için de teşekkür etti. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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