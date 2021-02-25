Başkan Atay'dan otizmli çocuklara ve Efelerli kadınlara İngilizce eğitimi - Son Dakika

Efeler Belediyesi tarafından, ilçede yaşayan 13-18 yaş aralığındaki otizmli çocuklara ve Efelerli 280 kadına yabancı dil eğitimi verilmeye başlandı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler'deki otizmli çocukların kendilerini ifade edebilecekleri düzeyde yabancı dil öğrenebilmeleri için başlattığı online İngilizce eğitimini, Efeler'de yaşayan kadınlarla sürdürüyor. Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle uzaktan eğitimle İngilizce derslerine başlayan 13 otizmli çocuk ve 280 kadın, ilk İngilizce derslerini Başkan Atay ile yaptı. Online İngilizce eğitimlerinin açılış derslerine katılan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, normalleşme sürecine geçildiğinde, eğitimlerin yüz yüze devam edeceğini belirtti.

Çocukların ve kadınların özgürleşebildiği, kendilerini başka bir dilde de rahatça ifade edebildiği bir kent hayal ettiğini söyleyen Başkan Atay, "Bu hayalimizi gerçekleştirmek için İngilizce kurslarımızı açtık. İlçemizde yaşayan otizmli çocuklar ve yaklaşık 300 kadın, 4 ayrı grupta, haftada iki saat İngilizce eğitimine başladı. Kurslarımıza gösterdikleri yoğun ilgi için kayıt yaptırıp derslere katılan herkese çok teşekkür ederim" dedi. - AYDIN