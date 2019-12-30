Başkan Atay'dan personeline yeni yıl hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Atay'dan personeline yeni yıl hediyesi - Son Dakika

Başkan Atay'dan personeline yeni yıl hediyesi

6 saat önce

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, yılbaşı öncesi personelin yeni yılını kutladı.

Başkan Atay'dan personeline yeni yıl hediyesi, System.String[]

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, yılbaşı öncesi personelin yeni yılını kutladı.


Efeler Belediyesi personeli yeni yıl kutlamasında Başkan Atay ile bir araya geldi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen kutlamada Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay personele kravat ve fular dağıttı.


Yılbaşı tebrikinin ardından personele seslenen Başkan Atay, "Efeler Belediyesi'ni zorluklar içinde devraldık. Bu zorluklara, bırakılmış onca borca rağmen yine de mücadelemizi bırakmadık. Sözler verdik yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Manevi olarak en büyük iki projemizi gerçekleştirdik. Evlere ücretsiz süt dağıtırken, nefes almak isteyen annelerimiz için gündüz bakımevimizi açtık. Bunları birlikte çalışarak yaptık. 2020 yılında umuyorum ki bu zorlukları arkamızda bırakacak ve kentimize daha da iyi hizmetlerle hak ettiği değeri vereceğiz. Çalışacağız, ortaya başarılı işler koyacağız. Hepinizin yeni yılını kutluyorum, önümüzdeki yılların birlik beraberlik içinde huzurla geçmesi en büyük temennim" dedi. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Yılbaşı, Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:21 Kaynak: İHA
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