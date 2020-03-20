Başkan Atay'dan sağlık emekçilerine teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Atay'dan sağlık emekçilerine teşekkür - Son Dakika

Başkan Atay'dan sağlık emekçilerine teşekkür

6 saat önce

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ve şehrin çeşitli noktalarına asılan pankartlarla sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Başkan Atay'dan sağlık emekçilerine teşekkür, System.String[]

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ve şehrin çeşitli noktalarına asılan pankartlarla sağlık çalışanlarına teşekkür etti.


Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüse karşı ortaya koydukları mücadele ile tüm Türkiye'nin alkışladığı sağlık çalışanlarını Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay da unutmadı.


Salgının ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden bu yana Efeler'de sıkı tedbirler alınması için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Başkan Atay, yayımladığı teşekkür metninde; "Büyük bir özveriyle canları pahasına görevlerinin başında olan tüm fedakar sağlık emekçilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Türkiye, Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:53 Kaynak: İHA

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