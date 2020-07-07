Başkan Atay'dan Salı Pazarına ziyaret - Son Dakika

Efeler Belediye Başkan Mehmet Fatih Atay, geçtiğimiz hafta tekrar eski yerinde açılan Salı Pazarı'nı ziyaret etti.



Normalleşme sürecinin ardından yeniden vatandaşın hizmetine açılan Salı Pazarı'nı ziyaret eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, pazar yerinde incelemelerde bulundu. Pazarcı esnafının sıkıntı ve isteklerini dinleyen Başkan Atay, "Hem Efelerli vatandaşlarımızı hem de pazar esnaflarımızı mağdur etmemek için Salı Pazarı'nı yeniden açma kararı aldık" dedi.



Birim müdürleri ile birlikte semt pazarında denetimlerde bulunan Başkan Atay, "Salı Pazarı, pandemi sürecinde alınan önlemler sebebiyle uzun bir süre kapalı kaldı. Esnaflarımız bu dönemde tezgah açamadılar. Ekonomik anlamda zorluk çektiler. Normalleşme sürecine geçilmesinin ardından hem Efelerli vatandaşlarımızı hem de pazar esnaflarımızı mağdur etmemek için Salı Pazarı'nı yeniden açma kararı aldık. Vatandaşlarımız da esnaflarımız da Salı Pazarı'nın açılmasından dolayı gayet memnun" dedi.



"Gerekli önlemleri aldık"



Korona virüs tedbirlerinin yerine getirilmesi ile birlikte maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına da uygun olarak satış yapılması konusunda sık sık uyarılarda bulunan Başkan Atay; "Vatandaşlarımızdan ve esnaflarımızdan sosyal mesafe kuralına uymalarını rica ediyoruz. Biz de Efeler Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Efe Masa ekiplerimiz her zaman esnaflarımızın yanında, onlara maske, eldiven ve el dezenfektanı dağıtıyorlar. Zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın sağlığı için denetim yapıyor. Efeler Belediyesi olarak gönül rahatlığıyla alışveriş yapılabilmesi için gerekli olan her türlü önlemi sağladık" dedi. - AYDIN