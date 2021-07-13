Başkan Atay'dan yürüme engelli Aktaş'a akülü araç - Son Dakika

Başkan Atay'dan yürüme engelli Aktaş'a akülü araç

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yüzde 90 bedensel yürüme engelli Fatih Aktaş'a akülü engelli aracı hediye etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yüzde 90 bedensel yürüme engelli Fatih Aktaş'a akülü engelli aracı hediye etti. Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, Yedi Eylül Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki yürüme engelli Fatih Aktaş'a akülü aracını takdim etti. Başkan Atay'ın selam ve sevgilerini ileten Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fatih Aktaş ve ailesine engelli vatandaşların resmi kurumlarda herhangi bir işleri olduğu zaman 444 80 09 numaralı Efeler Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayıp, bir gün önce randevu talebi oluşturdukları takdirde belediyenin Engelsiz Yaşam Aracı'ndan faydalanabileceklerini hatırlattı. - AYDIN

Son Dakika

Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz

Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok

Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!

Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı

MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim

Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı

Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı

Köprüde selfie çeken kadın, Dicle Nehri'ne düştü! Yardımına vatandaşlar koştu